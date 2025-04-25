حمدان بن زايد يشيد بجهود فريق«ريادة التطوير»

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم إمارة أبوظبي في منطقة الظفرة، معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، يرافقها عدد من أعضاء فريق «برنامج ريادة التطوير»، وذلك في قصر النخيل بأبوظبي.

وخلال اللقاء، اطّلع سموه على نتائج زيارة الفريق الأخيرة إلى منطقة الظفرة، والتي شملت سلسلة من اللقاءات مع رواد أعمال ومسؤولين محليين، بهدف الوقوف على أبرز تحديات رواد الأعمال في منطقة الظفرة، ووضع الخطط التحسينية المناسبة والاطلاع على سير العمل في المبادرات والبرامج التطويرية القائمة في مختلف مدن المنطقة.

وأشاد سموه بالدور الحيوي الذي يؤديه فريق «برنامج ريادة التطوير» في دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز منظومة الابتكار، من خلال تمكين الشباب وأصحاب المبادرات من تأسيس مشاريع ناشئة ذات طابع ريادي ومبتكر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.