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الإمارات

محمد بن زايد يبحث خلال اتصال هاتفي مع مستشار النمسا العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

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وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، اليوم، خلال اتصال هاتفي، مع كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الشعبين الصديقين.

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، لكريستيان شتوكر التوفيق في قيادة بلاده نحو المزيد من التقدم والازدهار.. معبراً سموه عن تطلعه إلى العمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات.

كما ناقش سموه والمستشار النمساوي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة دعم كل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وبما يلبي تطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار.