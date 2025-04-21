ملتقى «السلامة والوقاية» يعزز التوعية بالقضايا المجتمعية والشرطية

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة ملتقى حوارياً توعوياً بعنوان «السلامة والوقاية.. مسؤولية مجتمعية»، وذلك في مجلس فلج هزاع بمدينة العين.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم المجالس والملتقيات من منطلق أهميتها في رفع التوعية بالقضايا المجتمعية والشرطية وتوسيع دائرة الاستفادة من القضايا المطروحة التي تتناول جوانب أمنية ومرورية ومجتمعية تهم كل أفراد المجتمع، وتسهم في الارتقاء بثقافة الفرد وتحقيق رؤية ورسالة شرطة أبوظبي عبر إشراك المجتمع بمختلف أطيافه في تعزيز الأمن والأمان.

اهتمام

وتحدث في المجلس المقدم ناصر عبد الله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ حملة (درب السلامة 2) لتعزيز سلوكيات السائقين في الإمارة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات والبرامج الهادفة إلى الوصول إلى أكبر شريحة من السائقين عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمجالس.

وأوضح أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتحسين شروط السلامة المرورية للمشاة، والتي كان من نتائجها إنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية وتحسين معابر المشاة، وإنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وإغلاق الفجوات بعمل الأسوار على الطرق المختلفة بما يعزز من سلامتهم. وعرض فيديوهات لمشاهد حقيقية لحوادث في إطار محاور حملة (درب السلامة 2)، منها عدم التوقف في وسط الطريق وأهمية ترك مسافة أمان كافية.

وحث على ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام أثناء القيادة، ما يعزز الانتباه لأي إشعارات بخصوص الأعطال المفاجئة في المركبة والتصرف في الوقت المناسب وبصورة آمنة، موضحاً أن عدم الانتباه في هذا الموقف تحديداً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفيات والإصابات البليغة.

وأوضحت المقدم ميرة عبداللطيف الزعابي، من قطاع الطوارئ والسلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن هذه المبادرات التوعوية تأتي في إطار التزام الهيئة الراسخ بنهج استباقي يضع سلامة المجتمع في صدارة الأولويات، ويجسد رؤيتها في بناء مجتمع واعٍ وقادر على التصرف بكفاءة في مختلف الحالات الطارئة.

وتطرق المساعد أول سالم البريكي من هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى شرح موجز عن كيفية استخدام الطفايات وأنواعها، وتحدث العريف مسعف سلطان المسكري من هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن الإسعافات الأولية ومبادئ الإسعافات الأولية وأهداف الإسعافات الأولية وكيفية وقوع الحوادث والوقاية.