«محمد بن زايد للعلوم» تبحث تعزيز برامجها العلمية

بحث المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس العلمي الأعلى للجامعة ورئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، تعزيز برامجها العلمية، وبرامجها العلمية في مجال الدراسات الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز رؤية الجامعة وخططها المستقبلية من أجل تحقيق أقصى درجات الريادة والتميز في مساقاتها الأكاديمية، واطلع المجلس على برنامج التأسيس الأكاديمي لفرع الجامعة في منطقة الظفرة.

واستمع إلى عرض حول المشاريع الجديدة للجامعة، واطلع على البرامج الأكاديمية والمؤتمرات العلمية المرتقب عقدها حتى أكتوبر 2025، كما اطلع المجلس العملي على تقرير قدمه الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، تضمن أهم الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية، واستمع المجلس إلى عرض مختصر حول المشاريع الجديدة للجامعة في مجال النشر والبحث العلمي، والتي من ضمنها موسوعة تاريخ الفلسفة في الإسلام، وكتاب مدخل الأديان، وكتاب الأمن الفكري، إلى جانب البرنامج الأكاديمي للخدمة المجتمعية.

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المجلس قال بن بيه: «يبقى الطالب هو محور العناية والرعاية، وأسمى مقاصد العمل الجامعي، والمُخرج الذي تُقاس به الجامعات، والمُنتَج الذي تتنافس عليه المؤسسات وجهات التوظيف، وهنا تكمن الحاجة في إمعان النظر وإعمال الفكر في المراجعة الدورية والمتابعة المستمرة لقياس مستويات طلبتنا والوقوف عليها، والعمل على الرفع منها والارتقاء بها معرفياً ومهارياً، ليكون خريج جامعتنا الطموحة قيمة مضافة في المؤسسات التي يلتحق بها بعد التخرج».