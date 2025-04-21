إعلان تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم

عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مؤتمراً صحفياً، أمس، للإعلان عن تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم «دمج»، التي تأتي برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

وتسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة عالمياً في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية .

حضر المؤتمر الصحفي حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتورة ليلى الهياس، المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية.

تخلل المؤتمر تقديم عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن «دمج»، التي تتضمن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسة، أبرزها محور الخدمات الدامجة، الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي والخاص والثالث التي تقدم خدمات دامجة مميزة ومبتكرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات.

ويشمل المحور ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة - قطاع خاص، والتعليم - قطاع حكومي، التعليم - قطاع خاص، السياحة والترفيه - قطاع خاص، النقل والتنقل لجميع القطاعات، إلى جانب خدمات القطاع الثالث.