«كراكال» تعرض أحدث منتجاتها من الأسلحة في «أبوظبي للصيد والفروسية»

تشارك «كراكال»، الشركة الرائدة إقليمياً في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء والتابعة لمجموعة «إيدج»، للمرة الـ18 في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (أديهكس 2025).

وتعود «كراكال» راعية للأسلحة في الدورة الـ22 من الفعالية السنوية، حيث ستعرض الشركة أحدث منتجاتها التجارية من المسدسات والبنادق إماراتية الصنع، إلى جانب الذخائر الخفيفة العيار من شركة «كراكال للذخائر الخفيفة» التابعة لشركة كراكال، وهي الجهة المنتجة الوحيدة لهذا النوع من الذخائر في دولة الإمارات.

كما سيتم عرض بنادق الصيد الفاخرة من شركة «ميركل الألمانية» التابعة لكراكال، والتي تمتلك خبرة تتجاوز مئة عام في تصنيع وإنتاج بنادق الصيد الفاخرة مثالية التوازن.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي للشركة: «سنعرض هذا العام أحدث تطورات أسلحتنا النارية التجارية عالية الدقة، وبنادق الصيد المصممة خصوصاً لعملائنا. ويندرج ذلك بدءاً من المسدسات عالية الأداء من عيار 9×19 ملم، وصولاً إلى البنادق المتميزة والذخائر المنتجة محلياً».

واحتفاءً بتراث الدولة، ستعرض «كراكال» 3 بنادق صيد مختلفة من طراز «ميركل هيليكس ديلوكس للشخصيات المهمة»، حيث تتميز كل منها بنقش يدوي فريد على بدن البندقية، بما يشمل حصاناً عربياً، وقلعة الجاهلي، وأفق مدينة دبي، وتصاميم عربية على بدن البندقية.