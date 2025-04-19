«أكاديمية أنور قرقاش» تبدأ التسجيل في جميع برامج ماجستير الآداب

كشفت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن فتح باب التسجيل لبرامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، وماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية، وذلك حتى 14 مايو المقبل.

تم تصميم برامج الماجستير في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لتلبية تطلعات الطلبة الساعين إلى تطوير معارفهم وخبراتهم في مجالات العلاقات الدبلوماسية، القانون الدولي، حقوق الإنسان، التنمية، والعمل الإنساني.

حيث توفّر هذه البرامج تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، إلى جانب المحاكاة ودراسة الحالات الواقعية، ما يُمكّن الطلبة من اكتساب المهارات والرؤى الاستراتيجية اللازمة لبناء مسيرة مهنية مؤثرة على الصعيد العالمي.

وتمتد مدة برامج الماجستير في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى تسعة أشهر، وتُعقد المحاضرات بشكل منتظم في الفترة المسائية داخل مقر الأكاديمية في أبوظبي، ما يوفّر للطلبة بيئة تعليمية مرنة تساعدهم على التوفيق بين متطلبات الدراسة والتزاماتهم المهنية أو الشخصية، وبما يعزز من قدرتهم على الاستفادة القصوى من التجربة التعليمية الأكاديمية والعملية التي تقدمها البرامج.

كما ترتكز برامج الأكاديمية على ترسيخ قيم التعاطف والتفاهم الثقافي، ويحرص كادرها التعليمي على إعداد الطلبة لمواجهة التحديات العالمية بروح من المسؤولية والالتزام بالتغيير الإيجابي. ويعكس كل برنامج من برامج الماجستير التزام الأكاديمية الراسخ ببناء الكفاءات الوطنية، ودعم أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تأهيل قادة المستقبل للعمل بثقة ووضوح وعزيمة، وبمنظور عالمي يرتكز على احترام الكرامة الإنسانية.