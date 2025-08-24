وفد من متحف زايد الوطني يطّلع على معروضات «المقطع»

اطّلع وفد من متحف زايد الوطني، خلال زيارته متحف المقطع في إمارة أبوظبي، على المعروضات التاريخية التي يحتضنها المتحف، التي تمثل ذاكرة وطنية توثق محطات بارزة في التاريخ الأمني والتطورات في المنطقة.

واستقبل قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي بالتعاون مع فريق متحف المقطع بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، الدكتور بيتر ماغي مدير متحف زايد الوطني، حيث جرى خلال الزيارة تأكيد أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين المتاحف الوطنية، وإبراز حرص شرطة أبوظبي على توثيق الموروث الشرطي باعتباره ركيزة أساسية في تشكيل الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية المعاصرة، ودوره البارز في غرس الوعي بأهمية صون الإرث التاريخي والمحافظة على المعالم الحضارية ونقلها للأجيال القادمة.