جامعة محمد بن زايد للعلوم تشارك في مؤتمر دولي بإيطاليا

شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مؤتمر «المرأة، الدين والتمييز: السياسات العامة والحقوق-منظور مقارن»، الذي نظمته جامعة بيمونتي أورينتالي في إيطاليا.

ويعتبر المؤتمر جزءاً من مشروع بحثي أوروبي متعدد الأطراف، بمشاركة باحثين من جامعات أوروبية وعربية، وشاركت الجامعة بورقة علمية بعنوان «التمييز الديني في التعليم»، قدمتها الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير الجامعة، وتناولت: «أثر بعض التفسيرات الدينية على فرص تعليم الفتيات، خاصة في مناطق الأزمات، واستعراض تجربة الإمارات في تمكين المرأة عبر التعليم، والسياسات التعليمية الإماراتية كنموذج يجمع بين المساواة والتنمية المعرفية».

وأكدت المزروعي أن محاور المؤتمر جاءت منسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ورؤيتها ومبادراتها في مجال المساواة وتمكين المرأة عبر التعليم، وقالت إن مشاركة الجامعة في مؤتمر إيطاليا جسدت نهجها الأصيل في تعزيز حضورها الدولي، ونسج شراكات علمية مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز الدراسات الاستراتيجية إقليمياً ودولياً.