أبوظبي تستضيف مؤتمر العلوم السلوكية العالمي

برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، تنظم مجموعة العلوم السلوكية بمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء مؤتمر العلوم السلوكية العالمي «BX2025».

وينعقد المؤتمرخلال الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2025 في جامعة نيويورك بأبوظبي، تحت شعار «آفاق جديدة في العلوم السلوكية».

وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ما توليه دولة الإمارات من أهمية لمجال العلوم السلوكية في وضع الحلول المبتكرة للتحديات السلوكية المتعددة، التي تواجه المجتمعات من خلال الفهم العميق لسلوكيات وتصرفات الأفراد في اتخاذ القرارات والاستجابة للبرامج والسياسات، التي تضعها الحكومات، لا سيما في مجالات التعلم المبكر والصحة العامة والتغير المناخي والحكومة الرقمية والصحة والتنمية المستدامة.

وأشار سموه إلى أهمية فهم عوامل التمكين ومسببات التعزيز وعناصر التحفيز، التي تساعد الأفراد على تبني واتخاذ السلوكيات الإيجابية لتحقيق أهدافهم وتنمية مجتمعاتهم على حد سواء، والتي تنعكس بشكل مباشر على القطاعات التنموية والمجتمعية مثل تعزيز الصحة الجيدة، وتشجيع التغذية المناسبة، أو كالالتزام بأنماط الاستهلاك الأكثر استدامة بالحفاظ على البيئة والتصرف، وفقاً للمعايير والسياسات، التي تسنُّها الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة، فضلاً عن أهمية العلوم السلوكية في تحسين البرامج الاجتماعية الحكومية المتنوعة، وتبسيط العمليات والإجراءات بعيداً عن التعقيدات.