حمدان بن زايد: «أبوظبي للزراعة» تدعم الزراعة المستدامة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم إمارة أبوظبي في منطقة الظفرة، بقصر النخيل، وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية برئاسة الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام للهيئة بالإنابة.

يأتي اللقاء في إطار اهتمام سموه وحرصه الدائم على متابعة المبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ويحقق تطلعات المنطقة ويلبّي احتياجات سكانها.

استمع سموه خلال اللقاء إلى عرض حول أبرز المشاريع والمبادرات في مجال الزراعة والأمن الغذائي، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز استدامة القطاع الزراعي في منطقة الظفرة.

وأثنى سموه على جهود فرق العمل، مشيداً بالدور الحيوي والفعّال الذي تضطلع به هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ودعم المشاريع الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع جودة الإنتاج الزراعي في منطقة الظفرة.

حضر اللقاء ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بو شهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.