«قضاء أبوظبي» تبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد قضائي صيني

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً قضائياً من مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان في جمهورية الصين الشعبية، وأطلعته على منظومتها القضائية والعدلية الرائدة، مع بحث سبل التعاون وتبادل المعارف والخبرات في المجالات القانونية والقضائية والتقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار والتدريب.

وتأتي الزيارة بهدف تفعيل أوجه التعاون وبحث الإمكانات لتوطيدها بين الدائرة والمؤسسات القضائية الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتعرف الوفد إلى الخطة الاستراتيجية للدائرة 2024 - 2026، ونتائج المؤشرات القضائية خلال العام الماضي، وأهم المشاريع والمبادرات التي نفذتها الدائرة في هذا الإطار.

وأشاد الوفد الزائر بالمبادرات النوعية لدائرة القضاء، المتمثلة في الخدمات والآليات النوعية والمبتكرة.