نهيان بن مبارك: تعزيز الهوية الوطنية إحدى ركائز نمو المجتمع وازدهاره

يطلق صندوق الوطن غداً الجمعة، النسخة الأولى من قوافل الهوية الوطنية بمنطقة مصفوت في إمارة عجمان، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، والتي تستهدف أكثر من 25 ألف مواطن من منطقة مصفوت والمناطق المجاورة لها، بمشاركة حوالي 49 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية وخاصة وأكثر من 10 جامعات إماراتية.

وتركز القافلة على تعزيز الهوية الوطنية لدى قطاعات المُجتمع كافة، وعلى رأسها طلاب المدارس والكليات والجامعات، والأسرة «بما في ذلك المرأة والطفل»، والشباب وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، وأفراد النخبة، إضافة إلى مؤسسات الإعلام، ومنتسبي الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك مؤسسات المجتمع المختلفة، وخاصة الأهالي في المناطق البعيدة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن إطلاق قوافل الهوية في منطقة مصفوت تمثل إحدى المبادرات المهمة لصندوق الوطن الذي يركز خلال عام 2025 على تعزيز مفهوم الهوية الوطنية لدى الجميع، من خلال أنشطته وبرامجه، وفق شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة»، مؤكداً أن تعزيز الهوية الوطنية يمثل إحدى الركائز الأساسية لنمو المجتمع وازدهاره.

من جانبه أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، حرص الصندوق على التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة في المُجتمع، من خلال نموذجٍ خلاقٍ للشراكة المجتمعية لتعزيز الهوية الوطنية، لافتاً إلى أن مشاركة 49 جهة في الأنشطة تعبر عن ثقة هذه المؤسسات في أسلوب عمل الصندوق.