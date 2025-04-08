سيف بن زايد يكرّم منتسبي «صقور الداخلية»

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منتسبين من إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، نظير جهودهم المتميزة، وتقديراً لشجاعتهم وتفانيهم في تأدية واجبهم الوطني والإنساني.

وسلّم سموه ميداليات التميز الوظيفي للمنتسبين من طيارين وملاحين ومراقبين جويين، الذين أسهموا عبر عملية إنقاذ وبحث جوية في إنقاذ حياة 9 آسيويين تعرضوا لحادث إثر انقلاب سفينتهم بالقرب من ميناء الحمرية بالشارقة.

وذلك في استجابة سريعة من الأطقم الطبية والجوية لجناح الجو، فور تلقيهم البلاغ من الجهات المعنية، حيث أظهروا كفاءة واقتداراً عبر عمليات الإنقاذ والإسناد في عملية وسط البحر، ومن خلال استخدام الطائرات الجوية.