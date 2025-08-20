«تنفيذي أبوظبي» يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة «دمج» برئاسة خالد بن زايد

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم «دمج»، برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، نائباً للرئيس، ومعالي سناء محمد سهيل، ومعالي سارة عوض مسلم، ومعالي محمد علي الشرفاء، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، ومعالي أحمد تميم الكتّاب.

والدكتور فيكتور سانتياجو بينيدا، والدكتورة ليلى الهياس. ويتولى مجلس الأمناء إدارة وتنظيم الجائزة والإشراف عليها، بما في ذلك اعتماد خطة للجائزة، ووضع القواعد والضوابط الخاصة بها وآلية الترشيح إليها، واعتماد وتحديد الجوائز والمحاور والفئات المرشحة للاشتراك في الجائزة، وتشكيل لجنة التحكيم لإجراء عملية التقييم للمشاركين وفق معايير محددة.

كما يتولى مجلس الأمناء اعتماد القائمة النهائية للفائزين بالجائزة، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم تحقيق أهداف الجائزة وتطويرها وتوسيع نطاق تأثيرها، إضافة إلى تشكيل لجان وفرق عمل والاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين والفنيين.