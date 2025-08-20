شركة لودفيغ شيفي راعياً للأسلحة في «أبوظبي للصيد والفروسية»

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، عن اختيار شركة لودفيغ شيفي لصناعة أسلحة الصيد، راعياً للأسلحة في دورته الجديدة، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظيم مجموعة أدنيك، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، في مركز أدنيك أبوظبي من 30 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل.

وقال سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية: «نرحب بانضمام شركة لودفيغ شيفي، ذات التاريخ العريق في صناعة الأسلحة الفاخرة، إلى قائمة رعاة الدورة الجديدة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية راعياً للأسلحة».