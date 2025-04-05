أبوظبي تستضيف منتدى الابتكار في طب الحياة الصحية المديدة

استضافت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، بالتعاون مع معهد الحياة الصحية أبوظبي، النسخة الأولى من منتدى الابتكار في طب الحياة الصحية المديدة، مطلع هذا الشهر.

وتأتي استضافة الحدث بهدف إحداث نقلة نوعية في علوم الحياة الصحية المديدة والرعاية الصحية المتخصصة.

وجمع المنتدى نخبة من الخبراء العالميين وصنّاع القرار والقادة في قطاع الرعاية الصحيّة، من بينهم ممثلون عن دائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وأعضاء من مجلس إدارة معهد الحياة الصحية في أبوظبي.

وجسّد المنتدى منصة حيوية، لاستكشاف أحدث الأبحاث العلمية والحلول الصحية المبتكرة وأطر عمل السياسات، التي تهدف لتعزيز الحياة الصحية المديدة في دولة الإمارات ومختلف دول العالم، وتحقيق مساعي الدائرة لإحداث نقلة نوعية تلبي احتياجات الرعاية الصحية في المستقبل.