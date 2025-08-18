«زايد العليا لأصحاب الهمم».. مبادرات ملهمة ومشروعات رائدة للتمكين

رسخت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم دورها المحوري في تمكين أصحاب الهمم، وتبني البرامج النوعية والمبتكرة في تأسيس أجيال من المبدعين والأبطال في كل المجالات الرياضية، وذلك على مدار سنوات طويلة من العمل المؤسسي، والمنظومة الشاملة، والمبادرات الملهمة.

وحققت المؤسسة من خلال مشاركاتها المتواصلة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية نجاحات مميزة، بما يجسد الجهود الكبيرة التي تضطلع بها في الاهتمام برعاية ودعم الأبطال، واكتشاف المواهب، وتقديم جميع متطلبات تفوقهم وتميزهم، وتأكيد قدراتهم التنافسية.

كما أسهمت الشراكات النوعية مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية في تنفيذ برامج متطورة، لتعزيز دمج أصحاب الهمم، وتوفير منظومات تدريب وتأهيل متطورة، كان لها أثرها الملموس في الارتقاء بقدرات أصحاب الهمم في المجتمع، ودعم مشاركاتهم المجتمعية، وإظهار مهاراتهم المتطورة.

وتواصل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مسيرتها في تقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، عبر برامج مبتكرة في الذكاء الاصطناعي، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لكل منتسبيها، ودعم قدراتهم في المجالات الرياضية المختلفة، ومساعدتهم على المشاركة في الفعاليات الدولية، وإبراز مكانة الإمارات العالمية المرموقة في مجال رعاية هذه الفئة.

وتقدم المؤسسة الدعم الفني والتدريبي للمشاركين وأسرهم، وتأهيل المدربين حول أفضل سبل التعامل مع أصحاب الهمم أثناء المنافسات الرياضية، وتنظيم الدورات التدريبية لأصحاب الهمم وذويهم على مدار العام ليتسنى لهم بعدها المشاركة في برنامج الرياضات المجتمعية.