Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

22903 حالات استفادت من خدمات الإسعاف الوطني خلال الربع الأول

undefined's profile picture

وام

أبوظبي
الإسعاف الوطني يسجل استجابة سريعة وفعّالة
وام
الإسعاف الوطني يسجل استجابة سريعة وفعّالة

أعلنت قيادة الحرس الوطني أن الإسعاف الوطني قدم خدمات الإسعاف والعلاج لـ22903 حالات على مستوى الدولة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحسب الإحصائيات فقد بلغ عدد الحالات التي تم علاجها في موقع البلاغ 9372 حالة، في حين تم نقل 13531 حالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ضمن جهود الإسعاف الوطني في الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة.

ويواصل الإسعاف الوطني تقديم خدماته الطارئة لمجتمع دولة الإمارات على مدار الساعة من خلال التواصل المباشر على رقم الطوارئ 998، بما يضمن استجابة سريعة وفعّالة وتعزيز كفاءة خدمات الإسعاف في مختلف مناطق الدولة.