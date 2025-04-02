برعاية طحنون بن زايد.. أبوظبي تحتضن القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 8 الجاري

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، تنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 من 8 إلى 9 أبريل الجاري، بمشاركة عالمية هي الأكبر في تاريخ القمة، تحت شعار «معاً نحو بناء مرونة عالمية».

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن القمة تعكس جهود الإمارات في دعم المساعي الدولية الرامية إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة للأزمات والكوارث، استمراراً للدور الريادي لدولة الإمارات في بناء الشراكات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر على أسس الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

ولفتت إلى تقديم القمة لحلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، عبر مناقشات وورش عمل تجمع بين قادة الفكر وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تنظيم «معرض تقنيات إدارة الأزمات 2025»، الذي سيسلط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية في إدارة الطوارئ، و«معرض جاهزية الأجيال 2025» ضمن إطار الجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة لمختلف التحديات المستقبلية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول الاستعداد للكوارث.

وتسلط القمة العالمية الضوء على ضرورة بناء المرونة العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وتستعرض أفضل الممارسات العالمية في التنبؤ بالمخاطر، والاستجابة السريعة، والتعافي الفعّال، لضمان حماية المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، إضافة إلى تطوير استراتيجيات استباقية لمواجهة الأزمات.

وتتناول جلسات القمة التخطيط الاستراتيجي للطوارئ، ودور التكنولوجيا المتقدمة في التنبؤ بالمخاطر، وأهمية التعاون الدولي لضمان استجابة منسقة وسريعة، وتشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية ودولية، تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة وتطوير سياسات متكاملة لإدارة الأزمات على مستوى عالمي.

ويأتي تنظيم «معرض تقنيات إدارة الأزمات» في وقت يشهد تحولات غير مسبوقة في قطاع التكنولوجيا، وتسارعاً كبيراً في مجال ابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحيوية، وهو ما يرسخ مكانة المعرض ويزيد من أهميته كونه يعتبر منصة فريدة تجمع بين أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الاستجابة للطوارئ.