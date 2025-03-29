أبوظبي تشهد إطلاق تجارب «روبو تاكسي» تمهيداً لخدمة كاملة في 2026

أعلنت شركة «أوتوغو»، المتخصصة في حلول التنقل الذاتي، التابعة لمجموعة «كينتسوجي القابضة»، وتتخذ من الإمارات مقراً لها، عن إطلاق تجاربها التشغيلية لخدمة «روبو تاكسي» في أبوظبي، تمهيداً لبدء العمليات الكاملة بحلول عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة استراتيجية مع «أبولوجو» التابعة لشركة «بايدو»، التي تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات النقل الذاتي على نطاق واسع وبهدف إدخال الجيل الجديد من تقنيات التنقل إلى طرق العاصمة أبوظبي.

وتجري هذه التجارب التشغيلية بالتنسيق مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي، لضمان توافق الخدمة مع استراتيجيات النقل المحلية واللوائح التنظيمية ومتطلبات البنية التحتية، وذلك في إطار جهود الإمارة لتعزيز التنقل الذكي.

ومن خلال تصميمها الكهربائي المتطور وأنظمتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تضمن المركبة قيادة دقيقة ومتسقة مع استجابة آنية للظروف المحيطة.

وباعتبارها أول شركة في الصين تقدم خدمات النقل الذاتي بالكامل، تواصل «أبولو جو» دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأتمتة لدعم بناء المدن الذكية المستقبلية.

وقال شون تيو، المدير العام لمجموعة «كينتسوجي القابضة»، إن إطلاق تجارب خدمة «روبو تاكسي» في أبوظبي يمثل بداية تحول واسع النطاق في أنماط التنقل داخل المدن، حيث تجمع روبو تاكسي بين هدفين رئيسيين يتمثلان في تعزيز السلامة المرورية، وتحقيق نقل أكثر استدامة.

وأضاف أن «أوتوغو» و«أبولو جو» ستعملان معاً على اختبار الأداء في البيئات الواقعية، والتفاعل مع الجمهور، والاستعداد لنشر أوسع لهذه التقنية في العاصمة أبوظبي بحلول عام 2026.

وسجلت أساطيل «أبولو جو» أكثر من 150 مليون كيلومتر ذاتي القيادة بسجل سلامة متميز، في حين تجاوز إجمالي طلبات الركوب الذاتية 10 ملايين طلب بحلول مارس الجاري.