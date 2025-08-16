«كراكال» راعياً للأسلحة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عن انضمام شركة «كراكال» راعياً رسمياً للأسلحة.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «كراكال»: «تمثل مشاركتنا هذا العام حضورنا الثامن عشر في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ونحن على أتم الاستعداد لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال المسدسات والبنادق الدقيقة.

ويشكل المعرض فرصة متميزة لتعزيز مجتمع الرماية والصيد المتنامي في دولة الإمارات، بتقديم مجموعتنا من الأسلحة النارية عالية الأداء، التي نعتز بتصميمها وتصنيعها محلياً.

كما نتطلع إلى توسيع شراكاتنا الإقليمية وبناء علاقات تعاون جديدة في هذا الحدث الرائد على مستوى الشرق الأوسط».

من جانبه أكد سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أن شركة كراكال كانت عنصراً محورياً في نجاح المعرض على مدار سنوات مشاركتها المتواصلة، مشيراً إلى أن التزامها المستمر بالابتكار والتميز ينسجم تماماً مع رسالة المعرض في الحفاظ على التراث الأصيل، ومواكبة أحدث التطورات في قطاع الصيد والفروسية.