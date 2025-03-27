هزاع بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها سعيد الغفلي في منزله بأبوظبي

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم إمارة أبوظبي في منطقة العين، أمس، مأدبة إفطار أقامها سعيد عيد الغفلي، في منزله بمنطقة ربدان في أبوظبي، تكريماً لسموّه.

ورحب سعيد عيد الغفلي وأفراد أسرته بزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد، وتبادل سموّه والحضور الأحاديث الودّية التي تؤكّد عمق الروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع الإماراتي.

كما تبادل سموّه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادة وأهل دولة الإمارات بمزيد من الخير واليُمن والبركات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

وعبّر الغفلي وأفراد أسرته عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدين أهميتها في ترسيخ قيم الترابط والتواصل التي تميز المجتمع الإماراتي.