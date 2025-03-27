تزيين ميادين وشوارع العين استعداداً للعيد

استكملت بلدية مدينة العين زينة عيد الفطر المبارك في إطار جهودها لتعزيز الأجواء الاحتفالية وإضفاء لمسات جمالية على المدينة.

وتضمّنت أعمال الزينة تركيب 1500 تشكيل ضوئي على امتداد 62 شارعاً لتغطي زينة المدينة مسافة تصل إلى 110 كيلومترات.

وأوضحت المهندسة لطيفة الكويتي، مدير مشروع الإنارة ببلدية مدينة العين، أن أعمال الزينة للعيد شملت أبرز المواقع في مدينة العين وهي جسر البلدية وجسر السليمي والشارع العام بإنارة علوية مميزة، إضافة إلى تزيين 9 تقاطعات ضوئية وعدد من المناطق مثل العامرة والهير والوقن وسويحان.

تصاميم جديدة

وأضافت الكويتي أن زينة عيد الفطر لهذا العام تتميز بتصاميم جديدة مكملة لزينة شهر رمضان الكريم، وحرصت البلدية على تحقيق المرونة والاستدامة في تنفيذ المشروع، من خلال الحفاظ على زينة رمضان الأساسية التي أضاءت المدينة طوال الشهر الفضيل مع استبدال العبارات الرمضانية بعبارات خاصة بعيد الفطر، ما يسهم في تحقيق الانسيابية في العمل وتوفير الوقت والموارد.