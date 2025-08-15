منصة «ملفّي» تسجل 3.5 مليارات معاملة طبية

سجلت منصة «ملفّي»، الرائدة في تبادل المعلومات الصحية في المنطقة، والمعنية بدعم الابتكار الطبي كإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة في أبوظبي، 3.5 مليارات سجل أو معاملة طبية، من بينها 12.7 مليون سجل طبي للمرضى في مختلف أنحاء الإمارة، لترسخ بذلك معياراً جديداً للابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

ويجسد الإنجاز مسيرة التطوير المستمرة للمنصة بوصفها منظومة عصرية متكاملة لتبادل المعلومات الصحية، تدعم الابتكار والتميز في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وتسهم في الارتقاء بأساليب وصول الأطباء والمتخصصين إلى بيانات المرضى واستخدامها بكفاءة عالية.

وتغطي «ملفّي» حالياً ما يقارب جميع منشآت الرعاية الصحية في أبوظبي، حيث تدعم 53.476 مستخدماً مصرحاً له، من بينهم الأطباء والممرضون وكوادر الرعاية الصحية، في 3072 منشأة صحية على مستوى الإمارة.

وفي إطار توسيع قدراتها التقنية، أدرجت المنصة أكثر من 160 ألف تقرير في مجال الصيدلة الجينية، ما يتيح فهماً معمقاً لتأثير العوامل الجينية في استجابة المرضى للأدوية، ويساعد على تصميم خطط علاجية أكثر دقة، كما أضافت نتائج لاختبارات تشخيصية متقدمة في تخصصات محورية، تشمل الصحة النفسية، وطب العيون، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وتشخيص أمراض الجهاز التنفسي، لتزويد الأطباء برؤى أعمق تسهم في تحسين رعاية المرضى.

وتعزز «ملفّي» تطوراتها عبر ميزات مبتكرة، منها خدمة تبادل صور الأشعة التي تتيح للمستخدمين السريريين المخوّلين الوصول الفوري إلى صور الأشعة من أكثر من 60 منشأة طبية.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، إن وصول منصة «ملفّي» إلى ثلاثة مليارات ونصف المليار سجلاً طبياً يعد إنجازاً بالغ الأهمية يجسد التزام أبوظبي الراسخ ببناء منظومة رعاية صحية هي الأكثر ذكاء وكفاءة على مستوى العالم، وتمكين أفراد المجتمع من التمتع بحياة صحية طويلة ومزدهرة.