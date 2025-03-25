قائد شرطة أبوظبي يطّلع على مبادرات العمليات المركزية

اطلع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، على المبادرات التطويرية والمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية التي تدعم أولوية تعزيز الأمن والأمان وأولوية أمن الطرق وأولوية الجاهزية لحماية الإمارة، وذلك ضمن العرض الشهري بقطاع العمليات المركزية.

وناقش مع الضباط المبادرات الريادية واطلع على جهودهم التطويرية الحالية والمشروعات الاستراتيجية بقطاع العمليات المركزية وسير العمل بها، ومن أبرزها مشروع المواكبة الأمنية للمركبات ذاتية القيادة، والتي تدعم توجهات القيادة الرشيدة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي والأمني.