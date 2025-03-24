مهرجان الوثبة للتمور يختتم مسابقات دورته الثانية ويتوج الفائزين

اختتم «مهرجان الوثبة للتمور»، مساء أول من أمس، مسابقات دورته الثانية، التي أُقيمت بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، خلال الفترة من 10 يناير لغاية 22 مارس 2025، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي.

وشهد المهرجان الذي امتد على مدار 72 يوماً، تنظيم 12 مسابقة لتغليف التمور «إضافات، وبدون إضافات» لستة أصناف من التمور «خلاص، وفرض، ودباس، وبومعان، وشيشي، وزاملي»، التي خصص لها 120 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز مليوني درهم.

وسجلت المسابقات مشاركة 310 منتجات ومصانع للتمور في الدولة قدمت أكثر من 3100 كيلوغرام من التمور الفاخرة من خلال عبوات مبتكرة ومستدامة لتغليف التمور وفق معايير ومواصفات تمتاز بالجودة العالية.

كما قدم المهرجان أكثر من 200 صنف من التمور والصناعات المرتبطة بها عبر 40 محلاً شارك فيها 172 منتجاً ومُصنعاً للتمور.

وكرمت هيئة أبوظبي للتراث، أمس، الجهات الراعية والداعمة التي أسهمت في إنجاح فعاليات ومسابقات مهرجان الوثبة للتمور بدورته الثانية، التي شملت الشريك الاستراتيجي «مهرجان الشيخ زايد»، وداعم المهرجان «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، كما توجت الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كافة مسابقات تغليف التمور «إضافات، بدون إضافات»، وسط حضور واسع من المزارعين ومنتجي ومُصنعي التمور في الدولة وممثلي الجهات الداعمة والمشاركين في محلات التمور بالمهرجان.

وثمّن عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للمهرجانات والفعاليات التي تعزز التراث وتحقق أهداف استدامة القطاع الزراعي، وتبرز المكانة التاريخية لشجرة النخيل في المجتمع الإماراتي، موجهاً الشكر للجهات الداعمة والراعية والمشاركين في المسابقات ومحلات التمور وزوار المهرجان.