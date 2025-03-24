شرطة أبوظبي تشارك في جلسة حول القيادة أثناء الأجواء المتقلبة

شاركت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي في جلسة رمضانية في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة حول «القيادة الآمنة في الأجواء الجوية المتقلبة» التي نظمها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي وضمن حملته بعنوان «مجتمعنا جاهز».

وافتتح المجلس مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث – أبوظبي، موضحاً أن حملة مجتمعنا جاهز تأتي تزامناً مع عام المجتمع 2025 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبهدف تعزيز جاهزية إمارة أبوظبي، وتكثيف الجهود لرفع الوعي بشأن المخاطر، وتسليط الضوء على الإجراءات المتعلقة بتلك المخاطر اللازمة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقال: «إن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع في أبوظبي والعين والظفرة، في إطار جهود الإمارة المتواصلة لترسيخ المسؤولية المجتمعية في بناء الوطن وضمان سلامة أفراد المجتمع».