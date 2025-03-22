6 شروط لتسجيل رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة في نظام العاملين لحساب أنفسهم

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن نظام العاملين لحساب أنفسهم يتيح للمواطنين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية لحسابهم الخاص فرصة التسجيل في نظام التقاعد، والاستفادة من كافة المنافع التقاعدية التي يوفرها الصندوق للمسجلين لديه، دون اشتراط حجم أو نوع النشاط.

وأوضح الصندوق أن جميع المواطنين من أصحاب الأعمال والمهن الحرة وأصحاب المشروعات الصغيرة يمكنهم التسجيل لدى الصندوق لحساب أنفسهم، إذا توافرت فيهم 6 شروط رئيسية: أولها ألا يقل عمر المؤمن عليه عن العمر المحدد في القوانين السارية التي تخضع لها جهة العمل، وألا يزيد عن سن الإحالة للتقاعد عند التحاقه بالعمل. كذلك يجب أن يكون المواطن لائقاً صحياً لمزاولة نشاطه أو مهنته الحرة، وذلك بشهادة طبية صادرة عن إحدى الجهات الطبية الحكومية المختصة في الإمارة.

وأشار الصندوق إلى أن شروط التسجيل في النظام تنص كذلك على ألا يكون المواطن مؤمناً عليه أو متقاعداً من أي نظام تقاعد آخر في الدولة، لافتاً إلى ضرورة ألا يكون كذلك من المتقاعدين العسكريين.

وأوضح الصندوق أنه يتطلب كذلك لعملية التسجيل تقديم العامل لحساب نفسه المستندات الرسمية والرخص التجارية التي تثبت ملكيته للنشاط أو شراكته فيه (بدون عقد عمل) من الجهات الرسمية المعتمدة.

وذكر الصندوق أنه في حال رغب المتقاعد من الصندوق الاشتراك مرة أخرى كعامل لحساب نفسه، فيتيح النظام له ذلك وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقانون.

وأكد الصندوق أن آلية التسجيل ميسرة ومتاحة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، داعياً رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة إلى المبادرة بالتسجيل للاستفادة من المزايا التأمينية التي يوفرها الصندوق، مثل المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، مما يسهم في تأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم، وتعزيز دورهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.