اختتام «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي» بدورتها الـ7

اختتمت دائرة التمكين الحكومي ــ أبوظبي بنجاح فعاليات الدورة السابعة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»، التي عقدت بفندق إرث أبوظبي تحت شعار «القيادة لبناء مجتمع أكثر ازدهاراً».

جاءت لقاءات هذا العام تماشياً مع 2025 عام المجتمع، وركزت على تعزيز التواصل بين مجتمع القادة ودعم التعاون المشترك لتحقيق مزيد من الإنجازات لمستقبل إمارة أبوظبي.

جَمعت اللقاءات أكثر من 100 قيادي ومسؤول من حكومة أبوظبي، من وكلاء الجهات الحكومية والمديرين التنفيذيين الذين شاركوا في نشاط تفاعلي مميز يعزز القدرة على تجاوز التحديات، ويدعم التفكير الاستراتيجي، إضافة إلى مهارات القيادة التشاركية التي تعد ركيزة ضرورية لدفع مسيرة التحول في أبوظبي.

وقال أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي إن الحكومات الرائدة تبدأ بوجود أفراد لديهم القدرة على الريادة والتميز، ونحرص على تطوير المهارات القيادية كجزء من استثمارنا في المستقبل، وذلك من خلال لقاءات القيادات هذا العام التي شكَّلت فرصة لتطورهم وتعاونهم، ونجدد التزامنا بتطوير المواهب وإعداد فِرق عمل قادرة على تجاوز التحديات المستقبلية من خلال تبني ثقافة التعلّم المستمر في سعينا نحو تمكين قوة عاملة مؤهّلة ومرنة.