تزويد منازل مستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي في أبوظبي بحلول طاقة ومياه مستدامة

أطلقت دائرة تنمية المجتمع ــ أبوظبي بدعم من دائرة الطاقة ــ أبوظبي وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية ــ معاً، مبادرة تستهدف تحديث الأجهزة المستهلكة للكهرباء والمياه في المنازل لـ 150 مستفيداً من برنامج الدعم الاجتماعي في الإمارة، عبر تزويد المنازل بحلول تُسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والمياه بكفاءة وفاعلية أكبر.

وحُدّد 150 مستفيداً مدرجاً لدى هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، للاستفادة من تنفيذ عمليات التحديث لمنازلهم، وسيكون بمقدورهم الاختيار بين ثلاث خطط تشمل خيارات تقليدية وحديثة وذكية، مصمّمة لضمان توفير حلول الاستدامة الأكفأ والمخصّصة لكلّ منزل وتُسهم المبادرة في توفير القيمة الإجمالية للفاتورة.

وقالت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي إن من أهمّ أهداف دائرة تنمية المجتمع ترسيخ ثقافة الاستدامة بين جميع شرائح المجتمع.

ورفع مستوى الوعي بالدور الذي يؤديه كلُّ فرد في حماية البيئة والحفاظ على مواردها ولضمان ازدهار مجتمع أبوظبي للأجيال المقبلة، علينا إيجاد أساليب أكثر فاعلية لدمج الممارسات الصديقة للبيئة في حياتنا اليومية، وإحداث تغيير إيجابي على المستوى الشخصي والعائلي والمجتمعي، مع توحيد الجهود للعمل معاً في سبيل بناء مستقبل أكثر استدامة.

من جانبه قال المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة إن هذه المبادرة تدعم أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، وتعزز الالتزام بالاستدامة الاجتماعية وتشجع فئات المجتمع في أبوظبي على تغيير سلوكهم اليومي لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتقليل الهدر، مع تحسين جودة الحياة للأسر المستهدفة.

بدوره قال قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إن إشراك الأسر وتفاعلها الإيجابي في برامج الاستدامة وتبنّي مبادئها يعتبر ركيزة مهمّة لإحداث تغيير إيجابي طويل الأمد.

وهذه المبادرة تحدث تغييرات بسيطة تراعي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتحد من النفقات، ما يدعم جهودنا في تسخير الحلول المستدامة لدعم الأسر المستفيدة، والإسهام في الحد من نفقاتها المالية.

من ناحيته قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية إن القطاع الاجتماعي أحد القطاعات الرئيسية التي تتولى الهيئة جمع المساهمات المالية لصالحها، وكلنا ثقة بأن لهذا المشروع تأثيراً إيجابياً مستداماً في جميع أفراد المجتمع، وينضم إلى الممارسات المستدامة في أبوظبي، ولهذا جمعت الهيئة المساهمات المالية لدعم هذا المشروع، لما له من أثر اجتماعي في المستفيدين والمجتمع.