1090 عملية زراعة أعضاء في أبوظبي منذ تأسيس «حياة»

حققت أبوظبي تقدماً كبيراً في مجال زراعة الأعضاء؛ فمنذ إطلاق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» في عام 2017، تم إجراء 1090 عملية زراعة ناجحة في الإمارة، منها 290 عملية أجريت خلال العام الماضي.

ويجسد هذا الإنجاز كفاءة منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي ومكانتها المتقدمة عالمياً، مدعومة ببنية تحتية طبية رائدة وكفاءات استثنائية تسهم في إنقاذ الأرواح.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «يجسد الإنجاز التزام أبوظبي الراسخ بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى. فبفضل بنيتها التحتية المتطورة، وكفاءاتها الطبية، وتبنيها للابتكار، أصبحت الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجال زراعة الأعضاء، يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة».

وأضافت: «ندعو جميع أفراد المجتمع للتسجيل للتبرع بالأعضاء ضمن برنامج «حياة»، فمبادرة فرد واحد يمكن أن تنقذ أرواحاً عدة، وتمنح الأمل للمرضى، وتساهم في رسم مستقبل أكثر صحة للجميع».

وشهدت الإمارة خلال عام 2024 إجراء 290 عملية زراعة أعضاء، شملت 7 عمليات زراعة قلب، و142 زراعة كلى، و117 زراعة كبد، و22 زراعة رئة، وعمليتي زراعة بنكرياس.

واستطاعت الإمارة أن تنجز العديد من العمليات المعقدة في زراعة الأعضاء من بينها زراعة الأعضاء المتعددة، إضافة إلى استخدام تقنيات الجراحة الروبوتية، ما ساهم في رفع مستوى دقة الإجراءات وتحسين النتائج العلاجية وتسريع التعافي.

وتأتي هذه الإنجازات ثمرة جهود 4 مراكز رائدة في زراعة الأعضاء في الإمارة ضمن 4 منشآت رعاية صحية رئيسية، هي: مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومدينة برجيل الطبية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وتلعب «كليفلاند كلينك أبوظبي» دوراً محورياً في دفع مسيرة التقدم في مجال زراعة الأعضاء في دولة الإمارات، منذ إطلاقها كأول مركز لزراعة الأعضاء المتعددة في الدولة في عام 2017.

وفي عام 2024 وحده، أجرى المستشفى 241 عملية زراعة أعضاء متعددة شملت أول عملية زراعة مزدوجة للقلب والرئتين على مستوى الدولة، كما سجل إنجازاً غير مسبوق في عام 2023 بإجراء أول عملية زراعة مزدوجة للرئة والكبد على مستوى المنطقة، إلى جانب تنفيذ أول عملية تبادل ثلاثي للكلى في الدولة.

ويضم المستشفى وحدة العناية المركزة الوحيدة المخصصة لزراعة الأعضاء المتعددة في دولة الإمارات، إلى جانب برنامج زراعة الرئة الوحيد والفريد من نوعه في الدولة.