إطلاق برنامج «إضاءات» لتحفيز الإبداع القضائي والقانوني

أطلق معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، لتعزيز التعليم ونقل المعرفة من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعملية لحملة الشهادات العليا من كوادر الوزارة، بمن في ذلك أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة والموظفون، وسعياً إلى تطوير المهارات والمؤهلات لموظفي الوزارة والأوساط القانونية عبر تقديم ورش عمل تركز على المهارات العملية والنظرية في مجالات قانونية وقضائية وإدارية متعددة.

كما يشجع البرنامج على الابتكار وتحفيز التفكير الإبداعي في العمل القضائي والقانوني اليومي، وبناء مجتمع تعليمي مستدام داخل الوزارة يعزز من التعاون والتواصل بين الموظفين.

وجرى افتتاح البرنامج بورشة عمل بعنوان «عقود النشر والحماية القانونية للمصنفات»، بمسرح الوزارة بمدينة خليفة قدمها الدكتور أحمد محمد عبد الله الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي وبمشاركة عدد كبير من الموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة. وتضمنت هذه الورشة عدداً من المحاور المهمة، من بينها مفهوم وخصائص عقد النشر وأشكاله، ومقومات عقد النشر، وحقوق والتزامات المؤلف، وحقوق والتزامات الناشر، وحماية المصنف في عقد النشر.