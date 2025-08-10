شرطة أبوظبي تنظم فعالية «القراءة حياة»

نظمت لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي فعالية ثقافية تحت شعار «القراءة حياة»، لمنتسبي شرطة أبوظبي وأبنائهم، وذلك في متحف شرطة المربعة بمدينة العين، ضمن فعالياتها الصيفية التي تنفذها لتعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي.

وأكدت اللجنة، أن البرنامج الثقافي للجنة الأدباء والقراءة يأتي انسجاماً مع جهود شرطة أبوظبي في نشر المعرفة، وتكريس قيم الهوية الوطنية من خلال القراءة والاطلاع، خصوصاً في أوساط الناشئة، مشيراً إلى أن الفعالية تأتي كجزء من سلسلة مبادرات ثقافية ومجتمعية تهدف إلى بناء جيل قارئ ومثقف.

وتهدف الفعالية إلى تحفيز الأطفال وأولياء أمورهم على استثمار أوقات الفراغ في القراءة وتنمية المهارات الفكرية والمعرفية لدى النشء، من خلال تقديم ورشة تثقيفية تفاعلية تركز على أهمية القراءة ودورها في بناء شخصية الطفل، وتعزيز علاقة الأسرة بالكتاب.

كما تضمنت الفعالية أركاناً تثقيفية متنوعة ومسابقات تفاعلية للأطفال وأسرهم، أسهمت في ترسيخ مفهوم القراءة وسيلة للمتعة والتعليم في آنٍ واحد.