«صحة أبوظبي» تتعاون مع روسيا في الابتكار الصحي والطب الدقيق والجينوم

اختتمت دائرة الصحة - أبوظبي بنجاح زيارة رسمية إلى روسيا، حيث عززت التعاون في مجالات الابتكار الصحي، والطب الدقيق، وعلم الجينوم، وأبحاث الصحة المديدة.

وشهدت الزيارة اجتماعات مكثفة مع كبار المسؤولين ومراكز الأبحاث الرائدة ورواد الصناعة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي لتطوير أحد أكثر أنظمة الرعاية الصحية تكاملاً وذكاء على مستوى العالم، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الطبي وعلوم الحياة.

والتقى الوفد، برئاسة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، حيث ركز الاجتماع على استكشاف سبل التعاون في مجالات تطوير اللقاحات، والتعليم الطبي، وعلم الجينوم، والبحث العلمي.

كما قام الوفد بزيارة مجموعة من المؤسسات الروسية البارزة، مثل جامعة سيشينوف، ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا (MIPT)، ومركز دميتري روغاتشيف الوطني للبحوث، ومركز غماليا الوطني للبحوث، وذلك لاستكشاف فرص تبادل الخبرات الأكاديمية،.

وإطلاق مبادرات بحثية مشتركة، وتعزيز برامج التعليم الطبي، وسلطت المناقشات الضوء على إمكانية إجراء تجارب سريرية للقاح السرطان الجديد، وتعزيز التعاون في مجالات علم الجينوم، والطب الدقيق، وعلاج الأورام، وبناء القدرات في إدارة الأمراض المعدية.