وزير العدل يشدد على دور البحث العلمي في الابتكار

زار معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، مقر مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أبوظبي، حيث اطلع على جهود المركز البحثية، ودوره في تمكين الشباب، وتعزيز المعرفة القانونية.

وخلال جلسة حوارية، أكد معاليه أن الاهتمام بالبحث العلمي والأكاديمي يتماشى مع رؤية وزارة العدل في تبني الأفكار الابتكارية واستشراف المستقبل، بما يساهم في تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وفعالية تلبي احتياجات المتعاملين.

وأشاد معاليه بالدور الذي يقوم به مركز «تريندز»، واصفاً إياه بأنه نموذجٌ ناجح في تعزيز دور الشباب وتمكينهم بفضل وضوح رؤيته وتركيزه على تحقيق أهدافه.

وعبر الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً أنها تشكل نقطة انطلاق لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وبناء علاقات علمية وعملية وثيقة.