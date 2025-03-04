جهاز الإمارات للمحاسبة يعزز التعاون الدولي لحماية الموارد العامة

أبرم جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم مع اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد من منطقة هونغ كونغ، وذلك في إطار جهوده لترسيخ التعاون الدولي في مكافحة الفساد وتعزيز نظم الحوكمة والشفافية.

ووفق بيان صحفي صدر أمس، تم توقيع المذكرة في زيارة رسمية إلى مقر الجهاز في أبوظبي، حيث استقبل معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وفداً من اللجنة برئاسة داني وو.

وناقش الطرفان سبل تبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، إضافةً إلى استعراض أفضل الممارسات في حماية الموارد العامة وضمان استدامتها. وتبرز هذه الاتفاقية التزام جهاز الإمارات للمحاسبة تعزيز التكامل مع الجهات الرقابية الرائدة عالمياً، والاستفادة من التجارب الناجحة في التصدي لممارسات الفساد، ما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً متقدماً في تبني أفضل المعايير في الحوكمة والشفافية.

وفي سياق متصل، عزز الجهاز شراكته الاستراتيجية مع جمهورية جنوب أفريقيا بتوقيع مذكرتي تفاهم مع المراجع العام لجنوب أفريقيا، ومع وحدة التحقيق الخاصة بهدف تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات عبر برامج تدريبية مشتركة تسهم في رفع كفاءة الكوادر الرقابية وسبل توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي في مجال التدقيق والنزاهة.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية جهاز الإمارات للمحاسبة لتعزيز جهوزية الدولة في حماية الموارد العامة، ليس فقط بتطوير الأنظمة واللوائح الرقابية، وإنما عبر بناء شراكات دولية لمواجهة التحديات المستقبلية بفاعلية أيضاً.