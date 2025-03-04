4600 تشكيل ضوئي احتفاءً برمضان في أبوظبي

زينت بلدية مدينة أبوظبي العديد من الشوارع الرئيسية والجسور في جزيرة أبوظبي والمدن الخارجية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية بما يقارب 4600 تشكيل ومجسم ضوئي احتفاءً بشهر رمضان المبارك وتعزيزاً لأجواء وروحانيات الشهر الفضيل.

وعملت فرق البلدية على تركيب تشكيلات ومجسمات زينة رمضان في العديد من شوارع جزيرة أبوظبي، مثل كورنيش أبوظبي، شارع الخليج العربي، شارع الشيخ زايد، شارع الشيخ راشد بن سعيد، شارع الملك عبدالله، وعدد من الجسور والطرق الداخلية في المدينة إلى جانب تركيب الزينة في العديد من الشوارع الرئيسية بالمدن الخارجية والجزر التابعة لمدينة أبوظبي.

وحرصت البلدية على إضافة عناصر جديدة لزينة رمضان العام الجاري، عبر تركيب ستائر من الإنارة المعلقة بين أعمدة إنارة الشوارع بشكل عرضي، تتميز بمجسمات الثريات باللون الأبيض مع الأزرق السماوي، وتتدلى منها الأهلة والنجوم باللون الأخضر الفاتح المائل إلى الفستقي.