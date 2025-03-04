اجتماع يناقش مستجدات «براكة» للطاقة النووية

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الأول في سنة 2025، واطلع كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة، المجلس على أحدث أنشطتها الرقابية على المستويين الوطني والدولي، كما قدم تقرير لجنة الوقاية من الإشعاع لسنة 2024 فسلط الضوء على جهود الهيئة في تعزيز نظام الحماية من الإشعاع في دولة الإمارات.

كما ناقش أعضاء المجلس مستجدات محطة براكة للطاقة النووية من ناحية التشغيل التجاري والجدول الزمني للتزود بالوقود والصيانة المخطط لكل وحدة من الوحدات الأربع، وتجري الهيئة عمليات تفتيش منتظمة للمحطة للتأكد من امتثال المشغل للمتطلبات الرقابية كافة وضمان سلامة وأمن التشغيل.

ووافق مجلس الإدارة على خطط الهيئة للتعاون الوطني والدولي في سنة 2025 والتي تغطي الجوانب المتعلقة بالسلامة النووية والأمن والضمانات والسلامة الإشعاعية.

ويعد التعاون حجر الزاوية في البرنامج النووي لدولة الإمارات، إذ تهدف الهيئة إلى بناء وتوسيع مظلة التعاون الخاصة بها لتغطية مختلف المسائل الرقابية.