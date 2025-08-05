انطلاق «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» 30 أغسطس

أعلنت مجموعة أدنيك عن مواصلة تحضيراتها لتنظيم النسخة الثانية والعشرين من فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية؛ والتي تعد الأضخم والأكبر في تاريخ المعرض، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2025 في مركز أدنيك بأبوظبي.

ويُعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، منصة رائدة مخصصة للاحتفاء بالتراث العريق لدولة الإمارات وعاداتها الراسخة في الصيد والفروسية، إذ يُعدُّ الحدث الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويجسد تاريخاً يمتد لأكثر من عقدين من التراث الثقافي والتقاليد الأصيلة، وبعد النجاح الكبير لنسخة 2024 التي سجلت حضور ما يزيد عن 350 ألف زائر؛ ومشاركة أكثر من 1700 شركة وعلامة تجارية، من المنتظر أن تشهد نسخة المعرض المقبلة نمواً قياسياً في جميع مؤشرات الأداء.

منصة

وقال ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات: «إن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أصبح المنصّة الأبرز في دولة الإمارات للاحتفاء بالتراث الثقافي الإماراتي والعربي والحفاظ عليه.

وبفضل الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة، يُعزز هذا الحدث المُهم من شأن تقاليدنا العريقة ويضمن غرسها في نفوس الأجيال القادمة، وستؤكد نسخة العام 2025 صدارة أبوظبي ومكانتها المميزة في ميادين الصيد والفروسية والصقارة، لتكون نقطة التقاء بين إرث الماضي وتطلّعات المستقبل».

تحضيرات

ومن جانبه، قال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تواصل مجموعة أدنيك استعداداتها وتحضيراتها لإطلاق نسخة استثنائية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية .

وذلك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، وكافة الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لإنجاح هذه الفعالية وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذه القطاعات الحيوية».

مؤشرات

وتستعد نسخة 2025 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 لتكون مميزة في كافة مؤشرات الأداء، إذ تجمع نخبة من العلامات التجارية المحلية والدولية وذلك عبر الشراكة مع نادي صقاري الإمارات.

وذلك لتقديم تجربة فريدة ومميزة تعكس عمق الثقافة الإماراتية وأصالتها، وجاذبيتها الدولية مع الالتزام بمعايير الاستدامة في ما يتعلق برياضات الصيد والقنص المستدام.

وتشهد نسخة 2025 سلسلة من مزادات الصقور الاستثنائية، إذ تنظم على مرحلتين: المرحلة الأولى أيام 17-16 و24-23 أغسطس حضورياً، كما يمكن المزايدة إلكترونياً على كوكبة من الصقور المتميزة.

بينما المرحلة الثانية ستكون أيام 30-31 أغسطس و7-6 سبتمبر 2025، وهي مزادات مباشرة تفتح أبوابها للمشاركين من داخل الدولة وخارجها، وصممت هذه الفعالية لتقديم تجربة شاملة تجمع بين الأصالة والحداثة، مع ضمان الشفافية الكاملة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمزادات.

فرصة

ويُقدم المعرض لزواره فرصة فريدة للاستمتاع بعروض ثقافية وتاريخية حيَّة تروي حكايات التراث العريق للمنطقة. كما سيتعرفون إلى أحدث التقنيات والمنتجات في مجالات متعددة تشمل الفروسية والصقارة، والصيد والرماية، والتخييم والسفاري، وصيد الأسماك والرياضات البحرية، وكذلك الفنون والحرف اليدوية والمغامرات في الهواء الطلق.

ونظراً لقدرته المتزايدة على جذب المتحمسين والعارضين والخبراء وعشاق رياضات الصيد والقنص عالمياً، ستقدم نسخة 2025 من المعرض الدولي للصيد والفروسية – أبوظبي تجربة هي الأكثر تنوعاً وجاذبية على الإطلاق.

فبدءاً من عروض الصقارة والفروسية، وصولاً إلى ورش العمل التفاعلية، يسعى المعرض لاستعراض العلاقة التي تربط بين التقاليد التراثية العريقة والابتكار، وهي السمة المميزة في المشهد الثقافي والتراثي الغني والفريد لأبوظبي.