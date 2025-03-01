نيابة عن هزاع بن زايد.. محمد بن حمدان بن زايد يفتتح نادي بركة الدار الاجتماعي

نيابة عن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، افتتح الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان «نادي بركة الدار الاجتماعي» في مركز رماح التابع لمؤسسة التنمية الأسرية، في رماح ضمن منطقة العين، لتقديم الخدمات الاجتماعية لكبار المواطنين والمقيمين.

ويهدف «نادي بركة الدار الاجتماعي» إلى توفير بيئة آمنة تعزز المشاركة الفاعلة لكبار المواطنين، وتضمن لهم الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي والصحي، إضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية المتكاملة لهم وتمكينهم من استخدام التقنيات التي تسهل وصولهم إلى هذه الخدمات، مع تنمية مهارات أسرهم والقائمين على رعايتهم.

حضر الافتتاح الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعلي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، ومريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من كبار المسؤولين، ومديري الدوائر والإدارات، وموظفي مؤسسة التنمية الأسرية.

وأشار الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، يؤكد التزام سموه بإرساء أسس قوية للتماسك المجتمعي، ويؤكد أهمية تعزيز الروابط الاجتماعية، وتوحد الجهود بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن هذا الإعلان يدعم توجهات الجهات المعنية برعاية كبار المواطنين والأسرة والمجتمع، ويشجع على المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات التي تعتبر مطلباً أساسياً لنهضة المجتمع والمحافظة على ترابطه.

وقال الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان: «إن افتتاح نادي بركة الدار بمركز رماح التابع لمؤسسة التنمية الأسرية، يجسد حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على توفير سبل الرعاية والعناية والاهتمام بكبار المواطنين لأنهم جزء أصيل من النسيج الاجتماعي في الدولة».

وأوضحت مريم محمد الرميثي أن أندية بركة الدار الاجتماعية تتيح الخدمات لكبار المواطنين والمقيمين، متضمنة التسجيل في عضوية نادي بركة الدار التي تؤهلهم للمشاركة في مرافق النادي الأساسية طوال العام، والتسجيل للمساندة الاجتماعية لكبار المواطنين والمقيمين.