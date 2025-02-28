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قائد الحرس الوطني يطلع على برامج أكاديمية ربدان

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وام

أبوظبي
صالح العامري وجيمس مورس وسالم السعيدي خلال الزيارة
وام
صالح العامري وجيمس مورس وسالم السعيدي خلال الزيارة

زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، أكاديمية ربدان، وكان في استقباله جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، وسالم السعيدي، نائب رئيس الأكاديمية.

واطلع قائد الحرس الوطني، خلال الزيارة، على البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها الأكاديمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأشاد قائد الحرس الوطني بالدور الذي تؤديه الأكاديمية في تطوير المهارات والكفاءات الوطنية، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تتماشى مع أحدث المتطلبات في المجالات الأمنية والدفاعية. كما أكد حرص الحرس الوطني على تعزيز التعاون مع الأكاديمية لدعم مسيرة التطوير والتأهيل المستمر لمنتسبيه، بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز الجاهزية والكفاءة العملياتية.