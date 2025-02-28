إعلان الفائزين بجائزة «خليفة الدولية لنخيل التمر» في دورتها 17

أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، عن أسماء الفائزين في دورتها الـ17 ، تقديراً للإسهامات المتميزة في مجال زراعة النخيل والابتكار الزراعي.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن تقديره للرعاية التي تحظى بها الجائزة والدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كما أشاد معاليه بالمتابعة الدقيقة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني.

وأشار معاليه إلى جهود سموهما في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأكد ريادة الدولة في مجال الابتكار الزراعي والتنمية المستدامة كما أكد ثقته بجهود الأمانة العامة للجائزة التي تلعب دوراً مهماً في بناء شراكات دولية لتنمية وتطوير هذا القطاع .

وأعلن أسماء الفائزين الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في كلمته خلال مؤتمر صحافي أمس في قصر الإمارات بأبوظبي.