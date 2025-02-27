حامد بن زايد يفتتح معرض جامعة خليفة للبحوث والابتكار

افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس معرض جامعة خليفة للبحوث والابتكار 2025 المنعقد بالتزامن مع شهر الابتكار في دولة الإمارات والذي يضم أكثر من 100 مشروع.

رافق سموه كل من معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث ومعالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وحسن أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لشركة بيانات، ومحمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، واللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وحميد الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة والبروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة.

واطلع سموّ الشيخ حامد بن زايد والوفد المرافق في الزيارة على المشاريع المبتكرة والحلول التكنولوجية المعروضة ضمن ثلاثة أقسام، تشمل قسماً للبحوث وقسماً لمشاريع لتطبيقات صناعية مشتركة مع شركاء الجامعة في مختلف القطاعات وعروض وقسماً ثالثاً لمشاريع الشركات الناشئة ضمن مظلة شركة مشاريع جامعة خليفة، وحضر سموّه جلسة استعراض لمشروع ناشئ متميّز عن التكنولوجيا العصبية.

وتواصل ممثلو المؤسّسات الحكومية والخاصة والأكاديميّة والصناعية والشركاء الدوليون مع باحثي جامعة خليفة في مناطق العروض الثلاث التي اشتملت على مشاريع مثل المركبة القمرية و«قُمرة إيه آي» المعنية بالأنظمة الذكية، ومشروع الجينوم المرجعي الإماراتي ومشروع القمر الصناعي المصغّر بحجم 6 وحدات والنموذج الأولي لأيون الهيدروجيل المستدام «غولد»، والطابعة ثلاثية الأبعاد الحيوية الاقتصادية والمنصة الدقيقة للتحفيز الحيوي والدراسة عن جليد البحر القطبي ومشروع «تطوير استقرار الشبكة الكهربائية» القائم على برمجية (سايف)، ومشروع صنع الخيوط البلاستيكية المستخدمة في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والخاصة بخزّانات الهيدروجين.