أحمد بن طحنون يشهد تخريج دفعة «صقور الوطن»

شهد اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، الحفل الذي نظمه مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، الذراع التدريبية لكليات التقنية العليا، وكلية خليفة بن زايد الجوية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلبة بكالوريوس علوم الطيران والإسناد الجوي تحت اسم «صقور الوطن».

حضر الحفل، الذي أقيم في مسرح كليات التقنية العليا ببني ياس، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وفارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، واللواء الركن راشد محمد عبدالله الشامسي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، واللواء الركن عبيد سيف الكتبي رئيس القضاء العسكري، والعميد الركن عبيد المنصوري رئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب بوزارة الدفاع، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومحمد غياث الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وأشاد محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز سيرت في كلمته بالدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمؤسسات التعليم في الدولة، ما أسهم في تمكينها من أداء رسالتها السامية في تأهيل وتمكين كوادرنا الوطنية.

وأكد أهمية التعاون المثمر بين مركز سيرت وكلية خليفة بن زايد الجوية، والذي أثمر تخريج جيل من الشباب المؤهلين لخدمة القطاعين العسكري والأمني بكفاءة واحتراف. وفي كلمة ألقاها أحد الخريجين، عبّر عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، التي قدمت لهم الدعم والثقة لتحقيق النجاح الأكاديمي.