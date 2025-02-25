«الهلال الأحمر» يستضيف ملتقى الشراكات الإنسانية لتعزيز الاستجابة للأزمات والكوارث

استضافت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمقرها في أبوظبي، ملتقى «الشراكات الإنسانية»، الذي نظمته وزارة الخارجية، بمشاركة واسعة من الجهات الإنسانية الإماراتية، والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية في الدولة، لتعزيز الاستجابة للأزمات والكوارث، وذلك بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، والشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان مستشارة في وزارة الخارجية، والشيخ ذياب بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد ساري المزروعي، الأمين العام المكلف للهلال الأحمر.

وناقش الملتقى عدداً من المحاور تضمنت إتاحة المجال لتأسيس الشراكات، ومشاركة المعلومات بين الأطراف الفاعلة في المجال الإنساني في الإمارات والمنطقة العربية، وزيادة الوعي بحالات الطوارئ الإقليمية والدولية، بجانب مناقشة أفكار تتعلق بالتنسيق والشراكات، وتحديداً شركاء العمل الإنساني في الإمارات، ومنهم القطاع الخاص، لضمان تضافر وتنسيق الجهود بين مختلف القضايا المشتركة بين القطاعات في الأزمات الإنسانية.

وقال أحمد ساري المزروعي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لملتقى الشراكات الإنسانية، إن الملتقى فرصة ثمينة للقاء والتشاور ومناقشة همومنا الإنسانية، ورسم ملامح الرؤية المستقبلية لجهود الاستدامة، ووضع بصمة جديدة على طريق العطاء الإنساني.

وأضاف إن الإمارات ترسمت معالم هذا الطريق عبر مسيرة طويلة من البذل، والمبادرات التي ساهمت في إيجاد الحلول للكثير من القضايا الإنسانية المهمة.

مساعدات خارجية

وقال سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، في كلمة خلال الملتقى، إن سياسة دولة الإمارات للمساعدات الخارجية أكدت أهمية الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف والشراكة مع المنظمات الدولية المختصة في تنفيذ المساعدات الخارجية.

وأشار إلى أن العام 2023 شهد نشوب العديد من الصراعات المسلحة في غزة والسودان واستمرار النزاع في أوكرانيا وميانمار وغيرها، كما شهد زلازل مدمرة في تركيا وسوريا والمغرب وفيضانات في ليبيا وبراكين وأعاصير في بيرو والفلبين، وقد قامت دولة الإمارات بجهود استثنائية وفاعلة في الاستجابة الإنسانية ونجدة المحتاجين في ضحايا الكوارث، استجابة لتوجيهات ومتابعة ودعم قيادة دولة الإمارات الرشيدة المستمر.

وأوضح أنّ المساعدات لغزة مثلاً ومع صعوبة وتعقيدات المشهد هناك، فقد شهدت الاعتماد على شراكات بناءة ساهمت في تقديم المساعدات، فعلى سبيل المثال فإن التعاون مع الأشقاء في مصر، سمح بإنشاء محطات تحلية المياه في العريش المصرية ومد الأنابيب لجنوبي غزة وتم توفير المياه لـ600 ألف من النازحين، بجانب التعاون مع الأمم المتحدة ممثلة في منظمات يونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وأونروا، مكّننا من توفير لقاح شلل الأطفال وتطعيم 640 ألف طفل، كما قام برنامج الأغذية العالمي وبدعم من دولة الإمارات بتوزيع 52 طناً من المساعدات الغذائية، إضافة إلى توصيل 600 طن من الأغذية إلى شمالي غزة بالشراكة مع المطبخ المركزي العالمي.

عمل إنساني

من ناحية أخرى تحدثت في الجلسة الافتتاحية لملتقى الشراكات الإنسانية، ساجدة شاوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الإمارات «أوتشا»، مؤكدة أن تصاعد الصراعات وحالات الطوارئ المناخية وكذلك عدم الاستقرار الاقتصادي، ضاعف من الحاجة إلى عمل إنساني منسق وفعال أكبر مما هو عليه الآن.

وتضمنت أعمال ملتقى الشراكات الإنسانية، عدداً من الجلسات النقاشية، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان تنسيق العمل الإنساني والابتكار في حالات الطوارئ: التحرك خارج أطر الأعمال المعتادة، وشارك فيها متحدثون من الهلال الأحمر الإماراتي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وأدارها محمد الشامسي رئيس مجلس الشباب الإماراتي للعمل الإنساني.

كما جاءت الجلسة الثانية بعنوان الأمن الغذائي في حالات الطوارئ الإنسانية: التحديات والحلول، بمشاركة متحدثين من مشروع حفظ النعمة، ومنظمة الفاو، وأدارها سعيد العامري رئيس مجلس شباب الظفرة، وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان الاستجابة الإنسانية للفئات الهشة: النساء والأطفال وشاركت فيها متحدثات من مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، وصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، والهلال الأحمر، وأدارتها خلود الحمادي عضو مجلس شباب الظفرة.