تكريم الفائزين بجائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الثالثة اليوم

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي، عن تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة خلال حفل يقام اليوم بأبوظبي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والشركاء الرئيسيين الذين أسهموا في دعم الجائزة.

ويكرّم الحفل المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المزارع التجارية الفائزين بمختلف الفئات الرئيسة والفرعية، إضافة إلى تكريم الشركاء الداعمين، حيث يعكس هذا التكريم أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز وتطوير القطاع الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان استدامته للأجيال المقبلة.

رؤية مستدامة

وأكدت اللجنة المنظمة أن النسخة الثالثة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، التي تُقام تحت شعار «مُزارع ومربٍّ مبتكر برؤية مستدامة»، شهدت منذ فتح باب التسجيل في 11 سبتمبر الماضي إقبالاً كبيراً من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على المشاركة في فئات الجائزة المختلفة، وبلغ إجمالي عدد المشاركين في دورة هذا العام 451 مشاركة ضمن فئاتها المختلفة، والتي توزّعت على أربع فئات رئيسة تضم 13 فئة فرعية.

وأوضحت أن اللجان المتخصِّصة انتهت مؤخراً من عمليات التحكيم والتقييم والزيارات الميدانية لاختيار المرشحين النهائيين، وفق معايير وشروط الجائزة، وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة للفائزين 10 ملايين درهم، موزعة على الفئات الرئيسة والفرعية والمسابقات المصاحبة.

وتُمنح 5.3 ملايين درهم للفائزين في الفئات الرئيسة، والتي تشمل جائزة أفضل مزرعة وعزبة متميزة، والتي تتفرع إلى «أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، وأفضل مزرعة إنتاج فاكهة، أفضل مزرعة عضوية، بالإضافة إلى العزب المنتجة، وصغار المنتجين، ومربي النحل، ومربي الأحياء المائية» ثم جائزة المزارع التجارية، والتي تشمل «المزارع النباتية التجارية ومزارع الإنتاج الحيواني التجارية» ثم جائزة الابتكار الزراعي، التي تكرّم الابتكارات في القطاعين النباتي والحيواني، وأخيراً جائزة المُزارعة والمُربيّة المتميزة، والتي تضم جائزتين فرعيتين لـ«أفضل مُزارعة متميزة وأفضل مربيّة ثروة حيوانية متميزة»، وذلك لتحفيز وتمكين المرأة في القطاع الزراعي.

مسابقات مصاحبة

كما يتم تقديم جوائز بقيمة 4.4 ملايين درهم لأكثر من 400 فائز في المسابقات المصاحبة، التي أُقيمت ضمن جناح الجائزة في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وشملت خمسة مهرجانات متخصصة هي: «مهرجان الوثبة الزراعي، ومهرجان الوثبة الغذائي، ومهرجان الوثبة للثروة الحيوانية، ومهرجان الوثبة للعسل، ومهرجان الوثبة للزهور»، و87 مسابقة وسبعة مزادات للثروة الحيوانية. وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الثالثة يعكس التفاعل الإيجابي مع الجائزة وأهميتها في دعم القطاع الزراعي على مستوى الدولة، كما يؤكد حرص القيادة على تكريم المزارعين والمربين المتميزين وتحفيزهم على الابتكار والتطوير المستدام، بما يخدم أهداف الاستدامة الزراعية والبيئية، ويعزز من مساهمة القطاع في النهضة الاقتصادية للدولة.