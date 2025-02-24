شرطة أبوظبي تسعد قلوب 4 أطفال

أسعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 4 أطفال، في مبادرة نفذتها إدارة المراسم والعلاقات العامة تضمنت تحقيق أمنية الأطفال بالتعرف إلى أهداف دوريتي السعادة والطفل وزيارة إسطبلات فرسان شرطة أبوظبي.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة أن المبادرة تأتي ضمن الحرص والاهتمام بتحقيق أهداف «عام المجتمع» في تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع ومؤسساته من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال، وتهيئة مساحات شاملة تُرسّخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة.

وأشار المقدم خليفة سالم الكعبي رئيس قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه في إدارة المراسم والعلاقات العامة اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتعزيز التواصل بين الشرطة والمجتمع وإسعاد الجمهور.