صيانة للمرافق الحيوية في مختلف مناطق الشارقة

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة أعمال الصيانة الشاملة لـ44 حوض سباحة في مختلف مناطق الإمارة، ضمن استعداداتها لفصل الصيف وحرصها على توفير بيئة آمنة ومتكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشملت أعمال الصيانة 24 مسبحاً أولمبياً في مراكز الأطفال والناشئة وسجايا فتيات الشارقة بعدد من مناطق الإمارة، إلى جانب 20 مسبحاً في أندية ومرافق مجتمعية وخدمية، أبرزها نادي الثقة للمعاقين، النادي الثقافي العربي، نادي الحمرية، نادي الشارقة الثقافي الرياضي، ونوادي السيدات، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وتضمنت الأعمال تنفيذ حزمة من الإجراءات الفنية شملت تنظيف الأحواض، فحص جودة المياه، التأكد من كفاءة أنظمة التعقيم والتطهير، واستبدال المضخات القديمة بأخرى حديثة، إلى جانب تركيب وحدات إضاءة موفرة للطاقة من نوع LED، وتحديث أنظمة التبريد والتسخين من نوع «Chiller»، فضلاً عن إعادة تأهيل منظومات العزل الداخلية.