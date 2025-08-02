تدشين استراحتين لسائقي دراجات التوصيل في أبوظبي

دشن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، استراحتين جديدتين مخصصتين لسائقي دراجات توصيل الطلبات في منطقتي ربدان ومدينة شخبوط بأبوظبي.

وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز السلامة المرورية لفئة سائقي الدراجات النارية العاملة في قطاع التوصيل.

وتأتي هذه المبادرة استجابة للتحديات اليومية التي تواجه هذه الفئة، وانسجاماً مع حملة «صيف بلا حوادث»، و«عام المجتمع 2025»، حيث تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومريحة، لا سيما خلال فصل الصيف، إلى جانب دعم جهود الاستدامة وجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وتتضمن الاستراحتان مرافق متكاملة تشمل مناطق مظللة ومكيفة، ومقاعد مريحة، ومياه شرب مبردة، ونقاط شحن للأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى مواقف مخصصة للدراجات مزودة بأجهزة قياس وتعبئة هواء الإطارات.

كما تم تزويدهما بطفايات حريق وصناديق إسعافات أولية، مع اعتماد تصميم صديق للبيئة يعتمد على الطاقة الشمسية.

وأكد المهندس عبدالله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل، أن المبادرة تأتي في إطار حرص المركز على تحسين ظروف عمل سائقي التوصيل.

مشيراً إلى أن توفير مرافق آمنة ومريحة يعزز التزامهم بالسلامة المرورية ويرفع من كفاءة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة مهمة في منظومة النقل والخدمات.

من جانبه، قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، إن المبادرة تأتي ضمن التزام الهيئة بدعم مختلف فئات المجتمع، وتعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين.

مشيراً إلى أن هذا التعاون يندرج تحت مظلة مبادرة «من المجتمع للمجتمع» التي تهدف إلى توثيق المشاريع الممولة من خلال المساهمات المجتمعية لدعم الأولويات الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي.

ولاقت المبادرة تفاعلاً إيجابياً من سائقي دراجات التوصيل الذين أعربوا عن شكرهم لهذه الخطوة التي تسهم في تحسين ظروفهم المهنية والتخفيف من مشقة العمل، خصوصاً في الأجواء الحارة.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم البنية التحتية والارتقاء بمستويات السلامة، وتعزيز مكانة أبوظبي مدينة ذكية مستدامة تحتضن مختلف فئات المجتمع.